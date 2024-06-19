KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Haziran 2024 22:34
Bul Yıl ki KPSS Lisansa tahminen kaç aday katılacak?

KPSS'ye her yıl katılan aday sayısı yıldan yıla artmakta tabi sınava katılan aday sayısının artması da adayın puan skalasının etkilenmesinde önemli bir faktör, bu bakımdan da sadece lisans mezunları için düzenlenecek olan genel yetenek-genel kültür sınavına 14 temmuz'da girecek aday sayısı sizce 2 milyonu aşar mı?

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