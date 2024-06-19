Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Haziran 2024 22:37
Maaş hesaplama

Merhabalar aile hekimliğinde çalışıyordum 20 mayısta yeniden hastaneye geçiş yaptım 15 haziranda yatan maaş epey düşük geldi hem 20mayıs-14 haziran arası hemde 15 inde çalışacağımı almam gerektiği için tahmin yürütecek var mıdır ne kadar maaş yatmalıydı nasıl hesaplanıyor gibi?


sarıumut
Aday Memur
19 Haziran 2024 22:39

Hemşireyim bu arada yazmamışım

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