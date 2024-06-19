KPSS Puan Hesaplama Robotu

Yıllar önce KPSS'ye girmiş ve bu yıl tekrar girecek olan bir kişi olarak internette yaptığım araştırmalar sonucu bir tane KPSS puan hesaplama sitesi keşfettim gerçi çoğu sınava girecek olanda bunun farkında ve geçmiş yıllarda girdiğim sınavlardaki doğru ve yanlışlarımı da girerek hesaplama yaptım örneğin 2022 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına girmiştim KPSS 3 puanım 80,016 gelmişti, bu şekilde puan hesaplama robotundan 2022 KPSS olarak girdim doğrularımı yanlışlarımı yazdım hesaplaya bastım ve aynen 80,016 olarak hesapladı yani güzel bir site oluşturulmuş oluşturanlardan allah razı olsun.

Dikkatimi çeken bir diğer hususta 2010 KPSS'ye de girmiştim ve hatta 2022 KPSS'den daha da fazla netler çıkartmama rağmen KPSS 3 puanım 69, 803 lerde kalmıştı üstelik o yıllarda katılan aday sayısı 1 milyonun bile altındaydı ve öyle uçuk kaçık sorularda pek yoktu e tabi durumun böyle olması sebepsiz değildi çoğumuz hatırlarız 2010 yılındaki KPSS soru kitapçıklarının çalınma olaylarını, kopya olaylarını, binlece kişinin 120 net çekerek atanmalarını yoksa ben o zamanki netlerle 90 ı bile çok rahat geçerdim velhasıkelam çok kişinin hakkı yeni çok kişi mağdur oldu, hak arama hürriyetimiz bile elimizden alındı ve atı alan üsküdarı çoktan geçti.....

Şimdilerde sınava girerken kolumuzdaki saati bile çıkarttırmaları sebepsiz değil ama bunlarla da birtakım şeylerin önü alınabiliyor mu artık siz düşünün.....

https://kpss-puan.hesaplama.net/