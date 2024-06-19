Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Haziran 2024 23:07
İstanbul İl İçi Becayiş

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde tıbbi sekreter olarak çalışmaktayım. Anadolu yakası hastanelerine becayiş yapmak istiyorum.

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