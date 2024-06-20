Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Haziran 2024 00:05
rotasyon iptal mi?
il ici ve il dışı bu kadar erken yapılınca insan düşünmüyor değil, acaba rotasyona mi hazırlık yapılıyor. bu konuda bakanın ağzından tek kelime duymadık.

windows7
Şube Müdürü
20 Haziran 2024 00:20
eğer yapmazlarsa onların ben taaa kulak memesinden öpeyim..
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