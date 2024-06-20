rotasyon iptal mi?

il ici ve il dışı bu kadar erken yapılınca insan düşünmüyor değil, acaba rotasyona mi hazırlık yapılıyor. bu konuda bakanın ağzından tek kelime duymadık.

il ici ve il dışı bu kadar erken yapılınca insan düşünmüyor değil, acaba rotasyona mi hazırlık yapılıyor. bu konuda bakanın ağzından tek kelime duymadık.