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Editörler : supporters.


20 Haziran 2024 02:27
Türkiye'nin Normalleşme Hamlesindeki İlk Adım.....

Türkiye'nin normalleşme hamlesindeki ilk adım:

9 yıldır canla başla hizmet verdiğim şirketimdeki işimden kovuldum :D

Eeee burası Türkiye yooook öyle !

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