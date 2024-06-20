Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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20 Haziran 2024 03:12
2. şark görevini tamamlama süresi

9 Ekim 2020 tarihinde Şırnak ilinde göreve başladım. 2023 atama yönetmeliğindeki maddeye istinaden +1 yıl kesintisiz olarak görev yaparak toplamda 4 yıl görev yaptım ve bu dönem tayinciyim. Fakat ikinci şark süresini %100 doldurmak gerektiği şeklinde söylentiler var yani 9 Ekim 2024 tarihinden önce ilişik kesmemem gerekiyor buna göre. Daha önce bu konuyla alakalı sorun yaşayan oldu mu veya %100 doldurmadan ikinci şark dilekçesine olumlu geri dönüş alan oldu mu? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim kimse net bir şey bilmiyor personelciler konuya hakim değil daire dönüş yapmıyor deniyor.


Yafeys
Aday Memur
20 Haziran 2024 09:37

Bazı iller personellerin kesintisiz 2. Şark tamamlama süresi ve 527 yi tamamlama sürelerini yazı ile gönderdi. Bu gelen yazıya göre senin 9 ekime kadar çalışman gerekiyor. Yine de personele dilekçe ile sorabilirsin


Corking
Aday Memur
20 Haziran 2024 13:39
2. Şark için tam gününü doldurman gerekiyor.

Brse
Aday Memur
20 Haziran 2024 15:16

2. Şark iptal olacak inşallah. Bu dertler de bitecek


Mehmet1703
Aday Memur
20 Haziran 2024 18:40
kimsenin konu ile ilgili bilgisi yok bir ilde dilekçe toplamışlar geldiği tarihte gitmek için başka ildede sizi kapsamıyor temmuz 16 da gidersiniz demişler bizim personeldede herhangi bir bilgi yok

Mehmet1703
Aday Memur
20 Haziran 2024 18:41
bize gondermediler 527 Hk gittiğim ildede var diye olmadı kurbanlık koyun gibi ne olacak diye bekliyoruz
Yafeys, 3 gün önce

Bazı iller personellerin kesintisiz 2. Şark tamamlama süresi ve 527 yi tamamlama sürelerini yazı ile gönderdi. Bu gelen yazıya göre senin 9 ekime kadar çalışman gerekiyor. Yine de personele dilekçe ile sorabilirsin


beytullahduran
Kapalı
20 Haziran 2024 20:23

Net bir şey bilen yok ne yazık ki. Ne yapacağız muamma, ben evimi de devrettim başka bir arkadaşa kaldım ortada. Bakalım hakkımızda hayırlısı.

Mehmet1703, 3 gün önce
kimsenin konu ile ilgili bilgisi yok bir ilde dilekçe toplamışlar geldiği tarihte gitmek için başka ildede sizi kapsamıyor temmuz 16 da gidersiniz demişler bizim personeldede herhangi bir bilgi yok

akbey aslan
Şef
20 Haziran 2024 20:30
İlla genel arama döneminde ilişik kesilecek derlerse ne olacak kimse net birsey söylemiyor
Corking, 3 gün önce
2. Şark için tam gününü doldurman gerekiyor.

Hakan0155
Aday Memur
21 Haziran 2024 11:12
Günü gününe doldurman gerekiyor diyen arkadaşlara sesleniyorum adamlar 16 temmuzda ilişik kesecekler neye göre kime göre o tarihe kadar bekleyeceğiz benim de 15 gün eksik kalıyor onun için ikinci şarka tekrar mı geleceğim? Bununla alakalı bir sorun olsa emniyet yazıda belirtmez mi ikinci şark durumu olan personeli başladığı tarihe kadar tutun diye herkes duymuş bir yerden sallıyor.

Hakan0155
Aday Memur
21 Haziran 2024 11:14
527 tamam da ikinci şark ile ilgili kimse dilekçe toplamadı ayrıca cevap geldi ise bundan neden kimsenin haberi yok? neede toplanmış bu dilekçe ve ne cevap gelmiş?
Yafeys, 3 gün önce

Bazı iller personellerin kesintisiz 2. Şark tamamlama süresi ve 527 yi tamamlama sürelerini yazı ile gönderdi. Bu gelen yazıya göre senin 9 ekime kadar çalışman gerekiyor. Yine de personele dilekçe ile sorabilirsin


Mehmet1703
Aday Memur
21 Haziran 2024 11:20
ya personel daire bile tamamlamaya baksınlar demiş herhalde genelgedeki 16 temmuz olayınından daireninde haberi yok ki siz tamamlamaya bakın diyor
Hakan0155, 2 gün önce
Günü gününe doldurman gerekiyor diyen arkadaşlara sesleniyorum adamlar 16 temmuzda ilişik kesecekler neye göre kime göre o tarihe kadar bekleyeceğiz benim de 15 gün eksik kalıyor onun için ikinci şarka tekrar mı geleceğim? Bununla alakalı bir sorun olsa emniyet yazıda belirtmez mi ikinci şark durumu olan personeli başladığı tarihe kadar tutun diye herkes duymuş bir yerden sallıyor.

Hakan0155
Aday Memur
21 Haziran 2024 14:52
Tabiki var da bununla ilgili neden yazı gelmiyor günü gününe bitirmeleri lazım diye ya da neden atama yönetmeliğinde bir şey yazmıyor?
Mehmet1703, 2 gün önce
ya personel daire bile tamamlamaya baksınlar demiş herhalde genelgedeki 16 temmuz olayınından daireninde haberi yok ki siz tamamlamaya bakın diyor

Polsa_51
Memur
21 Haziran 2024 15:56
Benim bildiğim 15 ekimden önce başlarsan genel atama donrmine tabi olduğun. Şimdi ben 2. Şarka Silopi'de 4 Ağustos 2022 de başladım. 12 Haziran 2024 te ilişiği kestim. Eksik yaptın diye 3. Şarka çığırmazlar herallde

Corking
Aday Memur
21 Haziran 2024 16:17
Eksik kalır.
Polsa_51, 2 gün önce
Benim bildiğim 15 ekimden önce başlarsan genel atama donrmine tabi olduğun. Şimdi ben 2. Şarka Silopi'de 4 Ağustos 2022 de başladım. 12 Haziran 2024 te ilişiği kestim. Eksik yaptın diye 3. Şarka çığırmazlar herallde

Polsa_51
Memur
21 Haziran 2024 17:35
Sıkıntı yok. Emekli olunca gider eksiği tamamlarim. : )
Corking, 2 gün önce
Eksik kalır.

akbey aslan
Şef
21 Haziran 2024 18:41
Siz tamamlamaya bakın diyorsa o zaman ilişiği resen kesmesinler kimsenin tamamlayacak olanın da ilisigini kesip mağdur etmesinler
Mehmet1703, 2 gün önce
ya personel daire bile tamamlamaya baksınlar demiş herhalde genelgedeki 16 temmuz olayınından daireninde haberi yok ki siz tamamlamaya bakın diyor

Aydın1071
Aday Memur
22 Haziran 2024 08:09
Günaydın. İkinci şarkını bitirmiş(Kesintili) biri için %100 tamamlama gibi bir kriter varmı?

Deha3035
Aday Memur
22 Haziran 2024 10:26
nasıl eksik kalır 15 ekimden ince diye belirtilmiş konu hakkında bilgisi olan yok mu elinde evrak olan??
Corking, 2 gün önce
Eksik kalır.

Mehmet1703
Aday Memur
22 Haziran 2024 13:19
bu konuda çok yorum var net bilgi veren hiçbir yetkili yok insalah bununla ilgili bir yazı paylasilir
Deha3035, Dün
nasıl eksik kalır 15 ekimden ince diye belirtilmiş konu hakkında bilgisi olan yok mu elinde evrak olan??

bnlblbl
Aday Memur
22 Haziran 2024 13:20
neye göre eksik kalır, gıyabında kesilen ilişiğin sorumlusu kim olacak???
Corking, 2 gün önce
Eksik kalır.

Deha3035
Aday Memur
22 Haziran 2024 13:33
aynen gıyabında olursa nasıl olacak?
bnlblbl, Dün
neye göre eksik kalır, gıyabında kesilen ilişiğin sorumlusu kim olacak???
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