2. şark görevini tamamlama süresi

kimsenin konu ile ilgili bilgisi yok bir ilde dilekçe toplamışlar geldiği tarihte gitmek için başka ildede sizi kapsamıyor temmuz 16 da gidersiniz demişler bizim personeldede herhangi bir bilgi yok

kimsenin konu ile ilgili bilgisi yok bir ilde dilekçe toplamışlar geldiği tarihte gitmek için başka ildede sizi kapsamıyor temmuz 16 da gidersiniz demişler bizim personeldede herhangi bir bilgi yok