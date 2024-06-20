Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Haziran 2024 03:12
İkinci şark görevi gün sayısı

9 Ekim 2020 tarihinde Şırnak ilinde göreve başladım. 2023 atama yönetmeliğindeki maddeye istinaden +1 yıl kesintisiz olarak görev yaparak toplamda 4 yıl görev yaptım ve bu dönem tayinciyim. Fakat ikinci şark süresini %100 doldurmak gerektiği şeklinde söylentiler var yani 9 Ekim 2024 tarihinden önce ilişik kesmemem gerekiyor buna göre. Daha önce bu konuyla alakalı sorun yaşayan oldu mu veya %100 doldurmadan ikinci şark dilekçesine olumlu geri dönüş alan oldu mu? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim kimse net bir şey bilmiyor personelciler konuya hakim değil daire dönüş yapmıyor deniyor.

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