Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Haziran 2024 03:12
İkinci şark görevini tamamlama süresi

9 Ekim 2020 tarihinde Şırnak ilinde göreve başladım. 2023 atama yönetmeliğindeki maddeye istinaden +1 yıl kesintisiz olarak görev yaparak toplamda 4 yıl görev yaptım ve bu dönem tayinciyim. Fakat ikinci şark süresini %100 doldurmak gerektiği şeklinde söylentiler var yani 9 Ekim 2024 tarihinden önce ilişik kesmemem gerekiyor buna göre. Daha önce bu konuyla alakalı sorun yaşayan oldu mu veya %100 doldurmadan ikinci şark dilekçesine olumlu geri dönüş alan oldu mu? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim kimse net bir şey bilmiyor personelciler konuya hakim değil daire dönüş yapmıyor deniyor.


Yafeys
Aday Memur
20 Haziran 2024 09:37

Bazı iller personellerin kesintisiz 2. Şark tamamlama süresi ve 527 yi tamamlama sürelerini yazı ile gönderdi. Bu gelen yazıya göre senin 9 ekime kadar çalışman gerekiyor. Yine de personele dilekçe ile sorabilirsin


Corking
Aday Memur
20 Haziran 2024 13:39
2. Şark için tam gününü doldurman gerekiyor.

Brse
Aday Memur
20 Haziran 2024 15:16

2. Şark iptal olacak inşallah. Bu dertler de bitecek

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