il dışı tayin sonrası fazla kadro verilmesi

il dışı tayin sonrası bir kadro gitti yerine 3 kadro geldi. bu nasıl mümkün olabilir anlamış değilim. sözleşmeli öğretmenim ve gelenlerin hizmet puanı yüksekse ben norma mı düşüyorum

il dışı tayin sonrası bir kadro gitti yerine 3 kadro geldi. bu nasıl mümkün olabilir anlamış değilim. sözleşmeli öğretmenim ve gelenlerin hizmet puanı yüksekse ben norma mı düşüyorum