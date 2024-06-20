Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Haziran 2024 07:56
il dışı tayin sonrası fazla kadro verilmesi
il dışı tayin sonrası bir kadro gitti yerine 3 kadro geldi. bu nasıl mümkün olabilir anlamış değilim. sözleşmeli öğretmenim ve gelenlerin hizmet puanı yüksekse ben norma mı düşüyorum

gıdaaa
Aday Memur
20 Haziran 2024 08:32

Hocam il dışına olmayan kadroyu açmazlar sadece eş durumunda olmayan kadroya atıyorlar o da aile birliğini sağlamak için, 3 gelmesi acaba okulunuz mu normu hesaplarken yanlış bildirdi, maalesef evet norm fazlası siz oluyorsunuz puanınız düşükse.

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