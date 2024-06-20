Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2024 09:44
4/B Sözleşmeli Personel Bedelli Askerlik

Kamuda sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım ve Ekimde bedelli askerlik yapacağım. Askere gideceğim zaman kurum ücretsiz izin mi veriyor yoksa istifa edip askerlik sonrası tekrar mı sözleşme imzalanıyor ? Son olarak da şunu soracağım sözlşemeliyken bedelli askerlik yaparsam sözleşmeli personel olduğum için herhnagi bir sıkıntı yaşarmıyım ?

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