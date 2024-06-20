Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Haziran 2024 11:06
Seminerler saat kaçta başlayacak

Kılavuz yayınlandı mı bulamadım.


sanatogretmeni
Aday Memur
20 Haziran 2024 11:30

Son dakika online olsun lütfen lütfen..

Gündemde tutalım seminerler online olmalı.


asrınmücahidesi
Genel Müdür
20 Haziran 2024 12:21

Twitter da gündem olsun


asrınmücahidesi
Genel Müdür
20 Haziran 2024 12:22

Online olmasını x de gündem yapalım


sanatogretmeni
Aday Memur
20 Haziran 2024 12:24

instagramda öğretmen sayfalarına bu konuda mesajlar gönderelim

Toplam 4 mesaj

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