Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Haziran 2024 12:32
Eş durumu hakkında bilgi sahibi olabilir misiniz

2 eşten biri öğretmen kadrolu diğer eş ise Nisan ayında atandı sözleşmeli sağlık çalışanı sağlıkçı olan eş 1 senenin sonunda eş durumu yapabilir mi

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