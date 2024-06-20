Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Haziran 2024 12:34
eş durumu tayini hakkında bilgi verebilir misiniz
2 eşten biri öğretmen kadrolu diğer eş ise sağlıkçı Nisan ayında atandı sözleşmeli sağlıkçı olan eş 1 senenin sonunda eş durumu tayini yapabilir mi

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