Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2024 12:58
icra

Arkadaşlar başlığı yanlış yere açtıysam özür dilerim. Yine özür dileyerek bir soru sormak istiyorum. Benim vakıfbanka kredi kartı borcum var. En son 16 Nisanda asgarisini ödeyebildim. Mayıs ayında hiç ödeme yapamadım. Bu ayda ödeme yapabilecek durumum yok. Eğer 15 Temmuzda ödeme yapabilirsem (asgari ödeme olacak büyük ihtimalle) sıkıntı olur mu icraya düşer miyim. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.


E.Kayı Han
Editor
20 Haziran 2024 13:32

İcraya düşmen için 90 gün ödeme yapmaman lazım.


hüseyin_3232
Genel Müdür
20 Haziran 2024 14:37

Hocam 15 Temmuz tam 90. gün oluyor.

E.Kayı Han, 2 saat önce

İcraya düşmen için 90 gün ödeme yapmaman lazım.

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