Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2024 13:03
Tayinciler ne zaman ilişik keser takriben?

Tayincilerin ilişik kesme tarihleri bildiğiniz gibi yayınlanmadı "bilahare açıklanacaktır" diyor. Duyum ya da bilgisi olan arkadaşlar paylaşabilir mi?

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