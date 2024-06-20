Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Haziran 2024 13:57
Uzman öğretmenlik gaz alma için 7 ya da 8 yıla mı düsüyor?

Meclis sürecine bir türlü girilemedi Yusuf Tekin bu hafta mecliste dediğinden bu yana 4 hafta geçti.Taslak tepki ile karşilaşınca sendikaların ve kamuoyunun gazını almak için için uzman öğretmenlik süresini 7 yada 8 yıla düşebileceği kulislerde konuşuluyor.Meb personel 5 yıla düşecek bunun üzerinde çalışma var dedi ne dersiniz?


aa.gülçiçek1100
Memur
20 Haziran 2024 14:13
inşAllah öyle olur.

edebiyatci22
Başbakan Müsteşarı
20 Haziran 2024 14:14

Uzman ogretmenlik 7 yıl olsa ne 5 yıl olsa ne

İs güvencemiz kalktıktan sonra


Krblt21
Memur
20 Haziran 2024 15:10

O madde gerçekten çok sıkıntılı şiddetle karşı çıkılması lazım ya

edebiyatci22, 1 saat önce

Uzman ogretmenlik 7 yıl olsa ne 5 yıl olsa ne

İs güvencemiz kalktıktan sonra


a1981
Müsteşar
20 Haziran 2024 15:11

Bu uzmanlık öyle bir şey ki;

8 yılı doldurmuş bir öğretmen düşünün;

Uzman olup olmadığı belli değil.

Eğer 8 yıl yaparlarsa uzman olmuş olacak.

Ama eğer 10 yılda kalırsa henüz uzman değilsin denilecek.

Duruma göre değişen bir uzmanlık alanı demek ki öğretmenlik mesleği..

Halbuki diplomayı aldığın gün öğretmen olursun, öğretmen ise alanında uzmandır zaten..

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