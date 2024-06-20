Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Haziran 2024 14:46
Kurban Bayramı Taltif
Evet balonlar başladı, başlık açıldı, varmı duyumu olan

khanjar.1
Memur
20 Haziran 2024 14:54

ercan seki paylaşmış


Yok yaaaa
Aday Memur
20 Haziran 2024 15:05
pbs ekran görüntüsü paylaşılmış. doğru mu bilmem. çalışanlar. pbs taltif kısmını kontrol etsinler.

khanjar.1
Memur
20 Haziran 2024 15:06

https://x.com/ErcanSeki/status/1803739111028560138


heroboss
Aday Memur
20 Haziran 2024 15:08
inşallah herkes alır
Toplam 4 mesaj

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