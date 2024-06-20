Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Haziran 2024 16:01
Allah ın gazabını en çok La İlahe İllallah zikri dindirir.

Allah?ın gazabını dindirmek için sadaka verebiliriz. Fakirlere, yetimlere yardım edebiliriz. Ama en önemlisi Allah?ın gazabını en çok La ilahe illallah zikridir. Anlamını düşünerek günde 100 defa La ilahe illallah zikrini yapmanın çok büyük faydaları vardır. La ilahe illallah zikrinin anlamı Allah tan başka ilah yoktur demektir. Fakat dikkat etmek gerekirki Allah ın hükümlerinden birini inkar etmek, harama helal ve helala haram demek La ilahe illallah zikrinin hükmünü kaldırır, faziletini kaldırır, insani kafir yapar.


birdost2022
Aday Memur
20 Haziran 2024 16:16

Ama en önemlisi Allah?ın gazabını en çok La ilahe illallah zikri dindirir yazmam gerekiyordu. Yanlış yazmışım yazıda affola.


Kagiş
Müsteşar
20 Haziran 2024 17:10

Öğretmen formunda vaaz mı veriyorsunuz? Söylediklerinizin aksini iddia eden yok zaten! Biz bunları okuduk ve biliyoruz merak etmeyin! Yine de teşekkür ederim naçizane.

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