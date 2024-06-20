Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


20 Haziran 2024 16:04
Kadrolu İKM'den Belediyeye geçiş hakkında

Herkese selamlar. 8 yıldır Kadrolu İnfaz ve Koruma memuru olarak görev yapmaktayım. Belediyeye geçme durumum var. Zabıta memuru veya İnfaz ve Koruma Memurluğundan daha üst bir kadroya da geçebilirim. Şu an Adalet Bakanlığında Muvafakatnamelerin Personel Genel Müdürlüğü tarafından verildiğini ancak İnfaz ve Koruma Memurlarına kolay kolay muvafakatname verilmediğini de biliyorum. Belediyeden nasıl bir talep yazısı gelirse sıkıntısız olarak geçiş yapabilirim ? Bu konu hakkında bilgili arkadaşlardan yardım istiyorum. Şimdiden yorum yapan arkadaşlara teşekkürler.

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