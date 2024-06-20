KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Haziran 2024 16:27
2024 Asem Sonuçlar

Merhaba,

Mülakatlar ayın 13 de bitti sonuçlar tahmini ne zaman açıklanır bilgisi olan var mı

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Uzman erbaş bilgisayarYedek subay-astsubaylık yapmak ASEM alımımda artı puan getiriyor mu?tsk piyade komando ast mı jandarma erbaş mı? fikirleriniz nelerdir

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