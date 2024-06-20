Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Haziran 2024 17:09
Deprem bölgesi 2. Şark bitimi sonrası ne olacak ...

Deprem bölgesinde 2. Şarkı tamamladıktan sonra Batı tercihlerini yapmak zorunlumu yoksa tekrar aynı çalıştığımız şehre tayin isteyebiliyormuyuz , yoksa sadece ipka vermek şeklindemi uzatabiliyoruz?? Bilgisi olan varsa sevinirim

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