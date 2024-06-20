arkasını biz mi tamamlıyoruz hocam. -kurumlar arası geçiş iptal -kurumlar arası geçişte yeni dönem -kurumlar arası geçiş nasıl -kurumlar arası geçiş sınavla mi oluyor ? -kurumlar arası geçiş yaş sarti var mı? Hocam başlıkta ki amacınız neydi ,neyi merak ediyorsunuz ? Daha detaylı yazarsanız daha kolay cevap bulabilirsiniz

arkasını biz mi tamamlıyoruz hocam. -kurumlar arası geçiş iptal -kurumlar arası geçişte yeni dönem -kurumlar arası geçiş nasıl -kurumlar arası geçiş sınavla mi oluyor ? -kurumlar arası geçiş yaş sarti var mı? Hocam başlıkta ki amacınız neydi ,neyi merak ediyorsunuz ? Daha detaylı yazarsanız daha kolay cevap bulabilirsiniz