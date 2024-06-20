Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2024 18:59
İkm Muvafakatname hakkında

Herkese selamlar. 8 yıldır Kadrolu İnfaz ve Koruma memuru olarak görev yapmaktayım. Belediyeye geçme durumum var. Zabıta memuru veya İnfaz ve Koruma Memurluğundan daha üst bir kadroya da geçebilirim. Şu an Adalet Bakanlığında Muvafakatnamelerin Personel Genel Müdürlüğü tarafından verildiğini ancak İnfaz ve Koruma Memurlarına kolay kolay muvafakatname verilmediğini de biliyorum. Belediyeden nasıl bir talep yazısı gelirse sıkıntısız olarak geçiş yapabilirim ? Bu konu hakkında bilgili arkadaşlardan yardım istiyorum. Şimdiden yorum yapan arkadaşlara teşekkürler.

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