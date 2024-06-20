Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2024 19:22
sozlesmeli personel
Sözleşmeli Personel İle Devlet Memurun arasindaki fark nedir acaba

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