Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


20 Haziran 2024 19:49
Teiaş İşçi maaşları
Arkadaşlar lütfen sadece bilen cevaplasin. Teiaş işçi alımı yapiyor. Büro işçisi maaşları ne kadar Teiaşda. (Ara sor demeyin kurum tatilde, burada bilenlerden soruyorum)

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