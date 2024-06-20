Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Haziran 2024 21:34
Kurban Bayramı Taltifi PBS ye yüklenmiş diye görseller dolaşıyor...

Kurban Bayramında görev alan trafik ve takviye yazılan genel hizmet personeline taltif PBS ye yüklendi diye görseller paylaşılıyor whatsap gruplarında. gerçekliği nedir acaba. ben takviye personel arasındaydım. PBS de bir şey yok. balon mu attı birisi nedir...PBS ödül kısmının görselini paylaşmış birisi...


Cancan001
Aday Memur
20 Haziran 2024 21:46

Yalan haber evrak numarası geçen bayram ki sanki


Klav.ye
Aday Memur
20 Haziran 2024 21:53

böyle bişeyi hangi psikoloji ile yapıyar bu millet hakkaten anlamak güç.

Cancan001, 24 dk. önce

Yalan haber evrak numarası geçen bayram ki sanki

Toplam 2 mesaj

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