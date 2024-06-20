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Editörler : Lanet


20 Haziran 2024 22:28
Mal bildirimi

Arkadaşlar genel mal bildirimi var 2025 Şubat ayında. Eksik mal bildirimi yapıldığında nasıl tespit ediliyor tapu noter kayıtlarıyla bizim beyannameler mi karşılaştırılıyor bilgisi olan var mı

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