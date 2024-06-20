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Editörler : oto-danisman-expert


20 Haziran 2024 23:20
Araç tavsiye-Kullanıcılarından tavsiye istiyorum...

benim bir tane Hyundai yumurta kasa aracım var. 1.5 klimalı olandan. bunu satıp biraz daha gösterişli, daha az fakir gösteren bir araç almak istiyorum. bütçeme göre baktığım araçlar : 2004-2005 model ww Bora pasific, Fiat Linea 1.3 multijet, 2007-2009 model Renault Megane 2 .... fiyatları 400 bin ile 500 bin arası bu araçların. hangisini tavsiye edersiniz....

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