Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


21 Haziran 2024 00:01
Öğretmen mulakatiini yapan komisyon üyeleri

Simdi mülakat komisyonu 45 kisiden olusuyor deniliyor.Milli egitim bakanligi gorevlendiriyor deniliyor.Baktim komisyon uyeleri hakkinda birsey goremedim.


gazanya
Daire Başkanı
21 Haziran 2024 00:03

Öğretmen mulakatini yapacak kisilerin kesinlikle insan kaynakları uzmanı olmasi gerekir.


gazanya
Daire Başkanı
21 Haziran 2024 00:05

Öyle sertifika falan almış, yada acikogretim bitirmis falan degil,iyi universitelerin insan kaynaklari uzmanligini bitirmis olmasi gerekir.

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