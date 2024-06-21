Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Haziran 2024 01:05
Eş durumu tayini hakkında yardımcı olabilecek varmı?

Herkese merhaba!

Eşim polis memuru eşimin ataması X ilinin küçük bir ilçesine yapıldı.Ancak bu ilçede göründüğü kadarıyla branşımla ilgili öğretmen açığı bulunmuyor. Ağustos ayında yapılacak mazeret durumu atamalarında eşimin çalıştığı ilçeden okul tercihi açılmaması durumunda nasıl bir yol izlemem gerekiyor tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim

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