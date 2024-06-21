Bisey soracaktım. Ben evliyim ve 1 aylık hamileyim. 2025 yks ye girip özel eğitim öğretmenliği kazanmak istiyorum. Kendim evde youtubdan hazırlanmak istiyorum. Sizce evli olmak , hamile olmak üniversite kazanmaya engel olur mu . Sakarya üniversitesi özel eğitimi kazanmak çok zor mudur Bi de mesela diyelim ki ben üniversiteyi kazandım. Ve okul başlamadan doğum yaptım. 1 sınıfa daha başlamadan direk 1 yıllığına okulu dondurabilir miyim bilgisi olan varmı

Bisey soracaktım. Ben evliyim ve 1 aylık hamileyim. 2025 yks ye girip özel eğitim öğretmenliği kazanmak istiyorum. Kendim evde youtubdan hazırlanmak istiyorum. Sizce evli olmak , hamile olmak üniversite kazanmaya engel olur mu . Sakarya üniversitesi özel eğitimi kazanmak çok zor mudur Bi de mesela diyelim ki ben üniversiteyi kazandım. Ve okul başlamadan doğum yaptım. 1 sınıfa daha başlamadan direk 1 yıllığına okulu dondurabilir miyim bilgisi olan varmı