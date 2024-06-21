KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Haziran 2024 08:48
Özel eğitim öğretmenliği
Sakarya üniversitesi özel eğitimi öğretmenliğini kazanmak zor mu

Kalem.9
21 Haziran 2024 08:49
Bisey soracaktım. Ben evliyim ve 1 aylık hamileyim. 2025 yks ye girip özel eğitim öğretmenliği kazanmak istiyorum. Kendim evde youtubdan hazırlanmak istiyorum. Sizce evli olmak , hamile olmak üniversite kazanmaya engel olur mu . Sakarya üniversitesi özel eğitimi kazanmak çok zor mudur Bi de mesela diyelim ki ben üniversiteyi kazandım. Ve okul başlamadan doğum yaptım. 1 sınıfa daha başlamadan direk 1 yıllığına okulu dondurabilir miyim bilgisi olan varmı
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Özel eğitim öğretmenliği

Sözlük

bayram planları 2 çığ 1 fırlatmak 1 yanardağ 1 Memleket sevdalısı atarlı insan. 2 birbirine komşu olup anlaşamayan iller 3 Sirius yıldızına portal açma 1 Sinirlendiğinde telefon fırlatan insan 4 sudan çıkmış balığa dönmek 2 diamond tema 3

Son Haberler

Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan kazalarda 49 kişi hayatını kaybettiKayıt dışılıkla mücadele paketi geliyorAltının gramı 2 bin 494 liradan işlem görüyorKonya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi öldüBorsa güne yükselişle başladı

Editörün Seçimi

Memura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?