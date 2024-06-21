Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Haziran 2024 14:07
Engelli Memur Tayin Hakkında

Merhaba , Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ilçede engelli memur olarak görev yapmaktayım işitme engelliyim raporlarım mevcut ve KBB Uzmanı olan yerde ikameti uygundur ibareli durum bildirir raporum var il merkezine gitmek için 2 kez dilekçe vermeme rağmen ilçe milli eğitimden dilekçem ile gönderilirken yerine memur verilmesi hususunda ibaresi eklendi sizce bu yasal mı ? bakanlığa mı dilekçe vermeliyim yoksa mahkeme yoluna mı gitmeliyim?

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