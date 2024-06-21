Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


21 Haziran 2024 14:20
yök 2019 görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav soruları paylaşımı

merhaba arkadaşlar 2019 yılında görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına giren arkadaşlar girdikleri alanda elinde bulunan sınav sorularını paylaşabilir mi?

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