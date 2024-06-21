Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Haziran 2024 15:34
Pazartesi Seminer Saat 10da Yusuf Tekin'in Konusmasiyla

Pazartesi Seminer Saat 10da Yusuf Tekin'in Konusmasiyla baslayacak. Okulda hep birlikte izlenecek.


Kitap Dünyası
Şef
21 Haziran 2024 15:58

Seminer yine 10'da başlasın ama evde izleyelim. İlla okulda toplu halde mi izlemek zorundayız


Millennium
Şube Müdürü
21 Haziran 2024 16:04

Bugün on dakika dışarı çıktım, baygınlık geçirecektim az kalsın. Bu kadar da inat olunmaz şu yaz sıcağında arkadaş.


Kitap Dünyası
Şef
21 Haziran 2024 16:09

Kesinlikle katılıyorum. Yahu sendikalar da mı uyuyor bize klima yasak, o yasak bu yasak neden? E tasarruf! Okula gitsek sıcaktan bayılacağız evde izlesek okulun elektriği gitmeyecek bu kadar zor mu ya

Millennium, 41 dk. önce

Bugün on dakika dışarı çıktım, baygınlık geçirecektim az kalsın. Bu kadar da inat olunmaz şu yaz sıcağında arkadaş.


muallim_34
Genel Müdür
21 Haziran 2024 16:21

Bir şey olmaz..5 gün sabredin artık.. sürekli okula gidenlerin canı yok mu..

Millennium, 41 dk. önce

Bugün on dakika dışarı çıktım, baygınlık geçirecektim az kalsın. Bu kadar da inat olunmaz şu yaz sıcağında arkadaş.


Özgürlükzamanı
Memur
21 Haziran 2024 16:30

Dinlemiyorumm


aa.gülçiçek1100
Memur
21 Haziran 2024 16:32
sürekli kim okula gidiyor hocam, bilmediğim için soruyorum
muallim_34, 24 dk. önce

Bir şey olmaz..5 gün sabredin artık.. sürekli okula gidenlerin canı yok mu..


berkaydal
Aday Memur
21 Haziran 2024 16:42

Arkadaş idareci. Hem de su katılmamış bir yandaş. Sürekli kendine bir şey ister ama başkalarına gelince kurşuna dizseler sabredin iki delik birazcık kan der.

aa.gülçiçek1100, 13 dk. önce
sürekli kim okula gidiyor hocam, bilmediğim için soruyorum
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