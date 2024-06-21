Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Haziran 2024 15:57
TDE il dışı Aydın Çin'e ve Buharkent taban puanları kaç oldu?

Her sene tayin istiyordum Aydın'a ilk kez bu yıl istemedim. Zaten iki yer vardı: Çin'e ve Buharkent.

Kaç hizmet puanı ile kapattı paylaşabilir misiniz?

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