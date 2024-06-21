Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Haziran 2024 15:58
Tutanağa karşı savunmanın alınmaması

Arkadaşlar son hafta okulda yapılan zümre toplantısına sağlık sorunumdan dolayı katılamadım. Toplantı saatinden sonra rapor aldım.Raporumu da haliyle toplantı saatinden sonra zümre başkanına ve okul müdürüne bildirdim.Toplantı esnasında müdür katılmadığıma dair tutanak tutulmasını istemiş zümre başkanından ve tutanak tutulmuş .Tutanağa katılmadığım yazılmış ama raporlu olduğumu o saatte bilmediklerinden belirtmemişler.Dys?ye işlenmemiş.Daha sonra yazılan tutanağa raporlu olduğumu bildiren savunma yazdım ama müdür ben savunma istemedim ki dedi ve almadı. Bu konuda beni aydınlatır mısınız tutanağa savunma yazılır mı yoksa savunma daha sonra soruşturma açıldığında yazılan bir şey mi? Eğer bu aşamada yazılması gereken bir şeyse müdürün istememesi kabul etmemesi yasal bir şey mi?


berkaydal
Aday Memur
21 Haziran 2024 16:19

Tutanak deyince öğretmenlerin ödü kopuyor. Tutanak bir durum bildirimidir arkadaşlar. Şu saatte toplantı yaptık, şu saatte çay içtik, şu saatte toplantı bitti. Şunlar katıldı. Şunlar katılmadı. Şunlar yazıldı vs şeklinde yüzlerce tutanak tutabilirsiniz. Her tutanak soruşturma sebebi değildir. Sizin raporunuz saatlik değil günlüktür. Tarih belirtir. Şu tarihte çalışabilir diye. 1 günlük istirahat aldıysanız o günün tamamını kapsar. Dolayısı ile müdürünüz zaten size soruşturma açamaz. Ayrıca sizden savunma istenmeden savunmayı neye istinaden yazdınız? Adı üstünde savunma. Size yöneltilen bir şey olmadan neyi savundunuz?

Müdürünüzle aranızda iletişim eksikliği var. Hanginizden kaynaklandığını testip edip bu durumu düzeltin.


Fencibiri
Memur
21 Haziran 2024 16:28

Geçen defa bir olay daha yaşamıştım hatta burada da başlığını açmıştım sormuştum.Yine sağlık sorunumdan dolayı okula gidememiştim ve raporluydum ama raporumu sabah ders başlama saatinden 1buçuk saat sonra okula bildirdim. Raporumu bildirmeden önce okuldaki müdür yardımcım okulda olmadığıma dair tutanak tutmuştu dysye işlemişti ve müdüre savunmanızı yazarsınız demişti.Müdür savunmamı bu olay için almıştı.Tutanaksa o da tutanak neden birinden savunma isteniyor diğerinden istenmiyor?

berkaydal, 26 dk. önce

Tutanak deyince öğretmenlerin ödü kopuyor. Tutanak bir durum bildirimidir arkadaşlar. Şu saatte toplantı yaptık, şu saatte çay içtik, şu saatte toplantı bitti. Şunlar katıldı. Şunlar katılmadı. Şunlar yazıldı vs şeklinde yüzlerce tutanak tutabilirsiniz. Her tutanak soruşturma sebebi değildir. Sizin raporunuz saatlik değil günlüktür. Tarih belirtir. Şu tarihte çalışabilir diye. 1 günlük istirahat aldıysanız o günün tamamını kapsar. Dolayısı ile müdürünüz zaten size soruşturma açamaz. Ayrıca sizden savunma istenmeden savunmayı neye istinaden yazdınız? Adı üstünde savunma. Size yöneltilen bir şey olmadan neyi savundunuz?

Müdürünüzle aranızda iletişim eksikliği var. Hanginizden kaynaklandığını testip edip bu durumu düzeltin.

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