Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


21 Haziran 2024 15:58
Müftü raporu kabul etmiyor

Sa, değerli arkadaşlar ben yıllık izine gittiğim memleketten Özel hastaneden rapor aldım. Müftü kabul etmediğine dair tebliğ gönderdi. Bende herhalde özel hastaneden aldığım için kabul etmediğini düşünerek acilden devlet hastanesinden rapor aldım. Onu da kabul etmedi. Ben raporum bitene kadar dinlendim ama murakıp çağırıp soruşturma açmış. Bir şey gelir mi başıma? Yardımcı olur musunuz?

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