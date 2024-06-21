KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Haziran 2024 16:11
2024/1 Kadrolu Alım

Merhaba arkadaşlar,

Sözleşmeli mühendisim. 2024/1 Temmuz merkezi alımında düz memurluğa başvurup atanabilir miyim?

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