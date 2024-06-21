Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Haziran 2024 17:37
Seminerler Online Olmalı

Tasarruf tedbirleri kararı gereği ilgili maddede toplantıların, seminerlerin, çalıştayların vb. çevrim içi yani online olması yönünde açıklama yer almaktadır. Dolayısıyla dönem sonu seminerlerinin de online olması yönünde yapılacağı gerekmektedir. Dileriz bu konuda bir haber verilir çünkü henüz seminer saatleri ve bununla ilgili bir kılavuz bile paylaşılmadı.


asrınmücahidesi
Genel Müdür
21 Haziran 2024 18:15

Hep destek tam destek.. çok az zamanımız kaldı


aa.gülçiçek1100
Memur
21 Haziran 2024 18:27
inşAllahhhh online olacakkk.. keşke daha önce sosyal platformlarda aktif olunsaydı bu konuda ama madem ki kılavuz yayımlanmadı hala bi umudumuz var..

fokyay
Şef
21 Haziran 2024 18:38

Arkadaşlar bu saatten sonra çevrimiçi olmaz boşuna ümitlenmeyin kabullenin. Hem biz devlet memuru değil miyiz? Devlet Erzurumda Edirnede vs. Seminer göreceksiniz dese gitmeme gibi bir lüksümüz var mı?

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İlişik Kesme Süreci ( Bir türlü cevabını alamadığım konu) Maaş farkı hesabıSeminerler saat kaçta başlayacakTükenmişlik sendromuPazartesi Seminer Saat 10da Yusuf Tekin'in KonusmasiylaYıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...Kadın müdür ve kadın müdür yardımcısıUzman öğretmenlik gaz alma için 7 ya da 8 yıla mı düsüyor?Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?Rotasyon iptal mi?

Sözlük

HermannKaltz 5 hz aişe 2 bu gün ne yapacağım düşüncesi 2 21 haziran yaz gündönümü 3 Bugün olanlar 3 Memleket sevdalısı atarlı insan. 3 7 emin 1 Sinirlendiğinde telefon fırlatan insan 4 tıraş makinesi 1 sevgilisiyle aynı evde yaşayan erkek 4

Son Haberler

Balıkesir'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındıYangına, ağzında sigara ile müdahale etti1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylara ilişkin soruşturmada 6 tahliye'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyorDolar günü 32,83 TL'den kapattı

Editörün Seçimi

Memura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?