Koruma Memuru Fazla Mesai

Kurumda yapılan fazla mesai saatleri izinli olduğun güne yazılabilir mi yoksa sadece nöbet olduğu gün mü kullanılır? Bilgisi olan arkadaşlar kanun maddesi veya resmi yazı bulabilir miyiz bununla ilgili

Kurumda yapılan fazla mesai saatleri izinli olduğun güne yazılabilir mi yoksa sadece nöbet olduğu gün mü kullanılır? Bilgisi olan arkadaşlar kanun maddesi veya resmi yazı bulabilir miyiz bununla ilgili