Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Haziran 2024 18:14
Koruma Memuru Fazla Mesai
Kurumda yapılan fazla mesai saatleri izinli olduğun güne yazılabilir mi yoksa sadece nöbet olduğu gün mü kullanılır? Bilgisi olan arkadaşlar kanun maddesi veya resmi yazı bulabilir miyiz bununla ilgili

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