Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


21 Haziran 2024 18:58
Belediyeler merkezi'den alır mı?

İstanbul'daki 13 Ak partili belediyenin birkaçı alım yapsa fena mı olur? CHP belediyelerinden zaten ümidi kestik. Kimse belediye başkan adaylarına akrabalarınızı doldurun diye oy vermedi.

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