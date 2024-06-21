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Editörler : E.Kayı Han
Geçici görevlendirme ile başka ile tayin olunca havuzdaki gibi yol ücreti, harcırah vs. veriliyor mu
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