Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Haziran 2024 21:42
İLİŞİK KESME HAKKINDA

Merhaba arkadaşlar 30 U İLİŞİK KESSEM 13 Ü BAŞLAMA YAPSAM MAAŞI GEC Mİ ALIRIM


myday
Şef
21 Haziran 2024 21:49

Maaşlar her ayın 7 su ila 10 u arasında yapıldığından maaşınız yetişmez. Gittiğiniz yerin gittimaaşa


myday
Şef
21 Haziran 2024 21:51

Gittiğiniz yerdeki mutemedin çalışmasına göre 20 ila 25 i arasında yatar genelde.


Memurbely9900
Aday Memur
21 Haziran 2024 22:12

Anladım teşekkür ederim kolay gelsin

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