Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Haziran 2024 02:06
MEB de dostluk
MEBde dostluk nadir buldum ama eski görev yerimde kaldı nadir bulduğum dostlar.. üni arkadaşlarım da dağıldı... anlayacağınız hani öğretmeniz ya aynı camia oturup bir kahve içeceğim insan bulmakta zorlanıyorum.. maddi durumların artılarını ne aldıklarını egolarını konuşan camia olduk herşey güllük gülistanlik gibi.. yaşım 44 oldu şimdi yeni görev yeri ama güven yok bilmem inşallah belki aynı frekansta güzel dostluklar edinebilirsin.. yo utanmiyorum çok yalnizim dostsuz kaldım iki dostum vefat etti diğerleri de km lerce uzakta 44 yaşında dost edinilir mi hele hele bir öğretmen isen ve camian dışında bir sosyal yaşamın da yoksa.. üzülüyorum sendika arkadaşlıklarını da gördüm yapay ..

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