Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Haziran 2024 02:28
Seminer saatleri, günleri neler? Kılavuz nerede?

Seminer saat kaçta başlayacak?

Kaçta bitecek?

2 hafta mı sürecek, 10 gün mü?

Kılavuz nerede?

Seminer planı nerede?


dincer.d.öğretmen
Aday Memur
22 Haziran 2024 02:33

Seminer 24 - 28 Haziran saat 9:00 başlar 13:00'da biter bunları bilmeniz lazım plan bakanlığın okula

Toplam 1 mesaj

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