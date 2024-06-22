Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2024 08:42
2024 Eylül mazeret atama dönemi

Merhaba

Eşim özel bir bankada çalışıyor 360 gün primi 25 ağustosta dolacak. 26 ağustosta tayin dilekçesi versem eylüldeki atamaya yetişir mi?


Nnnight
Aday Memur
22 Haziran 2024 22:06

bilgisi olan


Ertyq
Aday Memur
22 Haziran 2024 22:20
genel atama dönemi için eş durum dilekçesi verdim 28 mayısta 6 haziranda değerlendirmeye aldılar. Şuan hala değerlendirmede muhtemelen eylüle kalacak ama seninki nasıl olur bilmem ortalama 10 günde filan değerlendirmeye alıyorlar
Nnnight, Dün

bilgisi olan

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