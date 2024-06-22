Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2024 08:42
Eylül mazeret atama dönemi

Merhaba

Eşim özel bir bankada çalışıyor 360 gün primi 25 ağustosta dolacak. 26 ağustosta tayin dilekçesi versem eylüldeki atamaya yetişir mi?

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