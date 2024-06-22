Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Haziran 2024 09:08
Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü

Merhaba arkadaşlar İstanbul Ataşehir deki Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünü bilenler tecrübelerini yazabilir mi?

Ulaşım yemek hizmet fiziki imkanlar vs.teşekkürler

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