KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Haziran 2024 10:55
4001 lisans memurluklar genelde kaç puanla kapatıyor

Arkadaşlar gy gk denemelerde genelde 95-100 arası netim var, sınavda da böyle yapsam girebilir miyim 4001 lisans memurluklara

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